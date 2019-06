L'Italia perde col Brasile 0-1, ma resta prima. Agli ottavi Cina, Spagna o Nigeria

L'Italia perde la sfida contro il Brasile, ultimo appuntamento del girone. Decide il rigore di Marta segnato al 74' e concesso per un contatto molto dubbio tra la Linari e Debinha. Le azzurre non sono state comunque brillanti come nelle altre due partite e passano lo stesso agli ottavi di finale da prime del gruppo C. Al secondo posto si piazza l'Australia (4-1 alla Giamaica) e terzo il Brasile. L'Italia tornerà in campo martedì 25 giugno a Montpellierm dove sfiderà una delle terze ripescate. In lizza Cina, Spagna o Nigeria.



- 96' Punizione della Giugliano: barriera. E' finita. Italia comunque promossa da prima del girone

- 94' Fallo sulla Bonansea, ammonita la Kathellen. Ultima chance per le azzurre

- 90' Concessi 4 minuti di recupero

- 85' Bergamaschi in spaccata pericolosa, e reclama il rigore

- 84' Il Brasile toglie Marta: entra in campo Luana

- 80' Ci prova la Bergamaschi ma la girata finisce altissima

- 78' Cambio Italia: dentro Mauro per la Girelli

- 76' Per il Brasile entra Poliana esce la Santos

- 74' Spiazzata la Giuliani: 0-1 Brasile

- 73' Marta sul dischetto

- 72' Contatto in area Linari-Debinha: l'arbitro concede il rigore

- 71' La Bertolini toglie la Bartoli e mette la Boattin

- 70' Marta impegna la Giuliani in tuffo

- 67' La nuova entrata subito pericolosa con Beatriz che, di tacco, sfiora il bersaglio

- 65' Anche il Brasile cambia, dentro Beatriz dentro Cristiane

- 63' Cambio per l'Italia, entra la Bergamaschi per la Giacinti

- 52' Punizione dal limite per il Brasile: traversa di Andressinha

- 46' via al secondo tempo, non ci sono cambi



- 45'+1' fine del primo tempo dopo un minuto di recupero. Risultato fermo sullo 0-0

- 40' grande occasione per l'Italia: la conclusione della Bonansea è respinta da Barbara

- 38' il Brasile protesta per un presunto fallo di mano della Linari in area, ma il Var dice che è ok

- 29 gol annullato alla Girelli per fuorigioco

- 24' pericoloso tiro cross della Cernoia che termina di poco fuori

- 23' brasiliane ancora pericolose con Debinha che calcia alla sinistra della porta azzurra

- 18' il Brasile insiste e guadagna due angoli consecutivi

- 17' due splendidi gesti tecnici: il colpo di tacco di Debinha e la successiva parata della Giuliani

- 15' ammonizione per la Bartoli

- 14' fase di stallo del match con le squadre che si contrastano a centrocampo

- 10' ottimo spunto della Bonansea il suo cross è però respinto dalla difesa brasiliana

- 9' l'Italia prova dalla distanza con Cernoia ma la conclusione è abbondantemente a lato

- 5' pericolosa azione dell'Italia il tiro della Bonansea è deviata da Barbara in corner

- 4' secondo calcio d'angolo per le brasiliane

- 3' il Brasile guadagna il primo corner della gara

- la partita ha avuto inizio

- è il momento degli inni nazionali

- squadre in campo





LE FORMAZIONI:

ITALIA: Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Girelli, Giacinti, Bonansea. Ct. Bertolini

BRASILE: Barbara; Leticia Santos, Kathellen, Monica, Tamires; Ludmila, Andressinha, Thaisa, Debinha; Marta, Cristiane. Ct. Vadao Martedì 18 Giugno 2019, 18:01







