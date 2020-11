Evani: «Italia, contro la Bosnia prendiamoci la Final four di Nations League»

Chiaro e limpido il messaggio di Chicco Evani ai naviganti azzurri: «Prendiamoci la Final four di Nations League». Impresa non certo impossibile per l’Italia, al comando del girone 1 a quota 9 davanti a Olanda (8) e Polonia (7), mentre la Bosnia (2) è già retrocessa.

Si gioca a Sarajevo alle 20,45 (diretta tv su Rai Uno, arbitro il portoghese Dias). Per Evani terza panchina consecutiva, dopo i successi con Estonia (a Firenze) e Polonia (Reggio Emilia). Per la prima volta la Nazionale giocherà in trasferta senza la presenza del ct (Mancini positivo resta in Italia) e per la prima volta senza nemmeno inviati al seguito degli azzurri.

Evani avverte: «Siamo in dirittura d’arrivo, ma guai abbassare la guardia, la Bosnia è un’ottima squadra e ci ha sempre creato difficoltà». Vero...

