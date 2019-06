Italia-Bosnia 0-1 La Diretta Fine primo tempo, vantaggio degli ospiti firmato da Dzeko

A Torino l'Italia di Roberto Mancini affronta la Bosnia di Dzeko e Pjanic forte del successo ottenuto sabato scorso contro la Grecia. Gli azzurri marciano a punteggio pieno nel girone e fino ad ora non hanno subito gol. Rispetto alla partita di Atene Mancini cambia soprattutto in attacco dove inserisce Quagliarella e Bernardeschi al posto di Belotti e Chiesa



LA DIRETTA



45' L'arbitro non concede recupero e fischia la fine del primo tempo. La Bosnia conduce per 1-0

44' Giallo a Besic per un intervento falloso su Verratti. Ammonito anche Bonucci per proteste

42' Altro tentativo dell'Italia con Bernardeschi: Sehic è attento

41' Destro potente da fuori area di Quagliarella, Sehic si allunga con un super intervento

32' Azione da manuale degli ospiti. Cross rasoterra dalla destra di Visca per Dzeko che da due passi non sbaglia: 0-1

26' Destro senza pretese dal limite di Insigne

25' Altro tentativo della Bosnia con Besic dalla distanza

22' Sinistro dal limite di Todorovic bloccato da Sirigu senza difficoltà

20' Cross dall destra per Dzeko che alza sopra la traversa di Sirigu

19' Contropiede di Dzeko che innesca Visca, il suo destro è murato in corner da Bonucci

18' Zukanovic respinge con il corpo il tiro di Bernardeschi in area di rigore

14' Ammonito Jorginho per un fallo su Pjanic

11' Sehic in uscita sicura blocca un cross di Verratti per Quagliarella

5' Emerson mette in mezzo dalla sinistra, ma Barella manca il pallone da ottima posizione

3' Tentativo di Quaglierell: la palla finisce a lato

1’ Fischio d’inizio dell’arbitro spagnolo Fernandez



- E' il momento degli inni nazionali

- Le squadre scendono in campo



FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Quagliarella, Insigne.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Todorovic, Bicakcic, Zukanovic, Civic; Besic, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Gojak Martedì 11 Giugno 2019, 19:00







