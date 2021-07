Belgio-Italia, Di Livio va veloce: «Con il nostro sprint metteremo in crisi il loro centrocampo»

Il Belgio l'ha affrontato, e battuto in una competizione ufficiale, oltre 20 anni fa. A Euro2000, durante la fase a gironi. Angelo Di Livio, 40 presenze in Nazionale, vice-campione d'Europa, prende le misure all'Italia del ct Mancini.



Negli ultimi 20 anni quanto sono cambiati i nostri avversari?

«Tanto. Sono cresciuti moltissimo senza, però, raccogliere quanto avrebbero meritato. Oggi hanno grandi individualità e un giocatore, Lukaku, che fa davvero la differenza».



Il Belgio è il bivio delle nostre ambizioni?

«Non mettiamola così. E' un ostacolo. Un avversario piuttosto scomodo, ma in queste competizioni è normale affrontare esami simili. Chiariamo, però, una cosa: il Belgio se la dovrà sudare. E pure parecchio».

Che partita sarà?

«Per noi può essere la gara ideale: a centrocampo, la formazione di Martinez non ha quella pressione giusta per venirci ad aggredire e, in difesa, sono un pelino lenti. Se sapremo attaccare gli spazi con la velocità di Chiesa, Immobile e Insigne avremo diverse chance di fargli male».



Sarebbe stato meglio affrontare il Portogallo?

«Forse sì, per le caratteristiche della squadra. I lusitani palleggiano molto, tuttavia sono meno fisici».



L'errore da evitare.

«Scendere in campo con troppa tensione. Mi piacerebbe vedere una squadra sciolta, serena e con grande personalità».



Come si ferma Lukaku?

«L'attaccante dell'Inter si marca sulla linea di passaggio: se riusciremo a giocare d'anticipo, sull'imbucata del suo centrocampista, potremo limitarlo parecchio».



Se Chiellini non ce la fa, Acerbi o Bastoni in marcatura?

«Mi fido molto di Acerbi e della sua fisicità: dopo Chiellini è tra i più forti ed esperti».



A centrocampo darebbe una chance fin dall'inizio a Pessina?

«Parliamo di un talento straordinario, ma può essere altrettanto decisivo entrando a 25/30 minuti dalla fine: non dimentichiamoci che sfide come queste possono andare ai supplementari. Inizialmente partirei col trio Barella-Jorginho-Verratti».



Chiesa al posto di Berardi: mossa decisiva?

«È veloce, in forma, e galvanizzato dalla prestazione con l'Austria. Sarà importante, così come Berardi. Ci sarà bisogno del supporto e del sacrificio di tutti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 08:31

