Italia, barbecue e Belgio-Portogallo: gli Azzurri si riposano in vista dei quarti di finale

Barbecue in giardino e partita per la Nazionale italiana. Questo il modo di riposare dopo le fatiche contro l'Austria. Il giorno dopo l'approdo ai quarti di finale di Euro 2020, i ragazzi del CT Roberto Mancini si sono riuniti per guardare Belgio-Portogallo e scoprire assieme chi sarà l'avversaria di venerdì 2 luglio.

Rientrati questa mattina alle ore 6, gli Azzurri hanno deciso di riposarsi tutti insieme e scoprire chi sarà l'avversaria dei quarti di finale. Dopo una mattinata di riposo, la squadra nel pomeriggio si è dedicata a lavori in palestra e piscina, per smaltire le fatiche di ieri, concluse solo dopo i supplementari.

Domani saranno riprenderanno gli allenamenti in preparazione della partita di venerdì a Monaco di Baviera. Intanto, come ormai tradizione il giorno dopo le partite di questo Europeo, calciatori e staff della Nazionale si gusteranno una grigliata di carne.

