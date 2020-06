Italia 90, trent'anni fa le 'Notti magiche'. La vecchia foto di gruppo degli Azzurri è commovente

Notti magiche. Eravamo all’inizio, ed eravamo felici. pic.twitter.com/4I8c9RhOhU — Aldo Serena (@Aldito11) June 8, 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra ieri, ma sono passati trent'anni: l'8 giugno del 1990, esattamente tre decenni fa, allo stadio San Siro di Milano iniziava il Mondiale italiano. Le 'Notti magiche', per riprendere il titolo della colonna sonora cantata da Edoardo Bennato e Gianna Nannini, che ci accompagnarono in quelle settimane: quel giorno al Meazza l'Argentina campione del mondo, all'esordio contro il Camerun, perse clamorosamente per 1-0 grazie ad un gol di Omam Biyick (che qualche anno dopo giocò anche in Italia, nella Sampdoria).Il 30esimo anniversario è stato ricordato stamattina da uno dei componenti della spedizione azzurra,, all'epoca centravanti dell'Inter. Serena ha postato una foto di gruppo di quella Nazionale, allenata da Azeglio Vicini, che si apprestava a iniziare la sua rincorsa alla: rincorsa che si fermò solo ai rigori in semifinale contro l'Argentina di Maradona, in un San Paolo di Napoli in cui c'era chi non tifava per gli azzurri, ma proprio per Diego, idolo incontrastato della città partenopea.Lo scatto è di quelli emozionanti: ognuno degli azzurri indossa la maglia di una nazionale diversa. Se non ve li ricordate tutti, ve li diciamo noi: Prima fila in alto: Gianluca Pagliuca,, Nicola Berti, Aldo Serena, Beppe Bergomi, Stefano Tacconi, Pietro Vierchowood, Walter Zenga. Seconda fila: Andrea Carnevale, Franco Baresi, Giuseppe Giannini,, Ciro Ferrara,. Terza fila: Giancarlo Marocchi, Nando De Napoli, Riccardo Ferri,, Luigi De Agostini.