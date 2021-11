Irlanda del Nord-Italia, le probabili formazioni

L'Italia di Roberto Mancini lunedì 15 novembre alle 20.45 a Belfast si giocherà l'accesso diretto ai Mondiali di Qatar 2022. Dopo il pareggio con la Svizzera, una vittoria (larga) degli azzurri nell'ultima e decisiva giornata del girone C di qualificazione potrebbe infatti evitare la trappola degli spareggi. L'Italia guida la classifica del gruppo con la Svizzera, che dovrà affrontare in casa la Bulgaria. Contro l'Irlanda del Nord, la squadra di Mancini dovrà vincere cercando di segnare più reti possibili. In un nuovo arrivo a pari punti, dando per scontata la vittoria della Svizzera, conterà infatti la differenza reti complessiva. Gli azzurri al momento sono a +11, contro il +9 degli elvetici. L'incontro sarà arbitrato dal rumeno Istvan Kovacs.

Le probabili formazioni

Irlanda del Nord (3-5-2) - Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Magennis, Washington. Ct. Baraclough.

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct. Mancini.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Novembre 2021, 23:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA