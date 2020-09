Inzaghi: "Siamo in ritardo, ma Pereira ci aiuterà"

“Sappiamo di essere in ritardo sul mercato ma le cessioni ci stanno bloccando”. Senza troppi giri di parole Simone Inzaghi fa il punto sulla Lazio. Il tecnico, tra i premiati dello ‘Scopigno 2019-20’ resta fiducioso: “Non ci volevano tre gare in una settimana ma stiamo lavorando per rinforzare la rosa. Dovremo lavorare bene nei prossimi quattro giorni, poi ci sarà la sosta e così potremo mettere tutto a posto per presentarci alla ripresa al completo”. In queste ore la società ha chiuso l’acquisto in prestito con diritto di riscatto di Pereira del Manchester United: “E’ un giocatore di qualità che potrà aiutarci”. Poi mette e tacere le voci di possibili ruggini con la società: “Ho letto e sentito tante cose ma non ci sono problemi. Mi confronto quotidianamente con Tare e Peruzzi ma con tranquillità”.

Chiusura dedicata al rinnovo del contratto in scadenza a giugno del prossimo anno che ancora non è arrivato: “Non c’è alcuna fretta di farlo”. Tra i premiati c’è anche il diesse Tare: “Abbiamo avuto idee chiare dall’inizio del mercato, la Lazio avrà una squadra più competitiva dello scorso anno e non capisco questo nervosismo intorno a noi, se non c’è credibilità sulle figure ci deve essere sul nostro lavoro. Partiamo sempre in quinta fila e poi vedo sempre tanta gente che sale con noi sul pullman. Siamo in ritardo con Fares, Muriqi e Hoedt, oltre a Pereira che arriverà entro un paio di giorni, ma la squadra sarà completata”. Poi l’appello: “Abbiamo bisogno del calore sia dei tifosi sia dei giornalisti perché spesso si creano delle situazioni che non esistono”.

Tare chiude con una promessa: "Dopo la sosta la squadra sarà completa e speriamo che possa essere ancora più competitiva. Abbiamo tenuto lo zoccolo duro e quando si chiuderanno i sei o sette innesti che vogliamo finalizzare, Inzaghi avrà una rosa ampia. Il suo contratto? Al momento opportuno ci sarà l'incontro e mi auguro che si possa andare avanti ancora a lungo"



