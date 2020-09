Lazio, Inzaghi e l'appello alla società: «Mi hanno promesso nuovi acquisti»

“Vorrei innanzitutto fare i complimenti ai ragazzi perché non avevo più parlato dopo la fine dell'ultima stagione che per la Lazio è stata fantastica: abbiamo vinto la supercoppa italiana e siamo tornati in champions dopo 13 anni”. Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi parla nell'ultimo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore: “Alla ripresa dopo il lockdown – prosegue - è stato difficile perché giocare ogni tre giorni e questo ci ha fortemente penalizzato. Il resto lo hanno fatto i tanti infortuni ma dobbiamo fare tesoro di quanto accaduto perché sappiamo che per noi sarà un'annata difficile con tanti impegni ravvicinati e tutti di livello”.



Poi l'appello alla società a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione: “Mi hanno promesso degli acquisti per far si che la prossima annata possa ricalcare quella appena conclusa”. Tra i tanti nomi che circolano ci sono quelli di Fares e Muriqi, due profili che interessano all'allenatore, due trattative sul punto di essere chiuse: “Ci interessano parecchio entrambi anche perché sia io che la società sappiamo che serviranno degli acquisti. Le altre società si stanno iniziando a muovere e dovremo farci trovare pronti”.



Il contratto di Inzaghi scade a giugno del prossimo anno e al momento non ci sono appuntamenti per il rinnovo con il presidente Lotito, un tema caldo che però non è stato affrontato dal tecnico: le domande inviate alla società dai giornalisti, che fa svolgere le consuete conferenze stampa a causa del Covid, non sono state infatti girate al tecnico e questo ha creato non pochi malumori tra gli addetti ai lavori. L'allenatore intanto spera di poter riabbracciare presto Lulic, fermo da mesi per infortunio: “Manca a tutti perché è il nostro capitano poi con lui ho un rapporto speciale. Sta facendo di tutto per risolvere il problema alla caviglia, è andato in diversi posto in tutta Europa a farsi curare: c'è ottimismo e lui è determinato quindi lo aspettiamo e non vediamo l'ora che torni”. Chiusura dedicata a Leiva: “Sta gradualmente aumentando i carichi, milgiora giorno dopo giorno e sono certo che si farà trovare pronto per la ripresa”. Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 15:46



