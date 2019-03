Cataldi come Di Canio

In una notte si è ripreso la “sua” Lazio. Danilo Cataldi è uno degli uomini copertina di questo derby ancora una volta è capace di raccontare storie uniche. Tra queste sarà per sempre impressa anche quella del centrocampista biancoceleste, cresciuto nell’Ottavia con la Lazio nel cuore Danilo è stato uno dei pochi giocatori romani (e laziali nel suo caso) che ha segnato in un derby vincendolo. Prima di lui ci erano riusciti D’Amico, nell’anno del primo scudetto del 1974, Giordano, gol decisivo nel novembre ’76, Di Canio, che ci riuscì sia nel 1989 che quando tornò nel 2005, e Candreva, che con quell’esultanza sfrenata rispose a chi lo aveva accusato di essere un tifoso romanista. La storia di Cataldi è una di quelle che vanno raccontate dall’inizio alla fine. In quella corsa sotto alla Curva Nord c’è tutta la rivalsa di un ragazzo che non ha mai nascosto il suo amore per la Lazio. La scorsa stagione a Benevento all’Olimpico non esultò per rispetto dopo il gol, due anni fa fu un abbraccio con Pandev dopo la rete del macedone a scatenare la rabbia dei tifosi biancocelesti che lo accusarono di essere «un ingrato». Danilo però non ha mai risposto a quelle accuse ferito nel suo orgoglio laziale. Ha sofferto in silenzio ed ha accettato la sfida: tornare alla Lazio e convincere tutti di essere all’altezza di quella maglia, di meritarsela veramente. In estate Inzaghi è stato chiaro con lui: «Ti dovrai guadagnare un posto perché ci sono tanti giocatori forti». In silenzio si è rimesso a lavoro, quando è stato chiamato si è messo in mostra. Poi la svolta: poco più di 10’ al derby e quel gol che lo ha reso protagonista. Poi la corsa sfrenata dai suoi tifosi e un selfie sotto la Nord da conservare per sempre. La Lazio d’altronde è nel suo destino: la doppietta all’Atalanta valsa il titolo del campionato Primavera, poi l’esordio con Pioli in Coppa Italia e quella fascia di capitano messa da Radu. «Da una vita sognavo una notte così, una Lazio così» ha scritto su Instagram il giorno dopo a mente fredda: «Ho realizzato un sogno – prosegue il messaggio via social-. È stata una notte indimenticabile. Vincere il derby, vincere 3 a 0. E fare gol, sotto la Nord. Ed ora corriamo, ancora più forte. Verso i nostri obiettivi». Da ieri è iniziata per Cataldi una nuova vita perché quel sogno di diventare capitano della Lazio d’incanto si è rinnovato.





