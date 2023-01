Inzaghi sfida il Napoli: «Vincere per iniziare una rimonta scudetto»

di Alessio Agnelli

«Quante chance abbiamo di scudetto? Noi per vincerlo dovremo fare qualcosa di straordinario e il Napoli interrompere la sua striscia. Al Meazza gara importantissima, più per noi che per loro. Siamo pronti». A -11 dalla capolista di Spalletti quasi un dentro o fuori per l’Inter di Simone Inzaghi, obbligata a non perdere e, possibilmente, a vincere nel big-match di stasera (alle 20.45, diretta tv DAZN, arbitro Sozza), per non scendere anzitempo dal treno tricolore. Ma, nella rituale conferenza di vigilia, il sentiment del piacentino è all’insegna del “crederci sempre”, e anche al cospetto «della migliore squadra d’Europa, l’unica imbattuta a livello continentale dopo che Benfica e Psg hanno perso in campionato». E questo grazie «al lavoro e allo spirito di sacrificio di un gruppo, che ci ha dato dentro, durante la sosta, per arrivare pronto a questa partita - ha proseguito il tecnico nerazzurro dalla Pinetina - Anche quelli rientrati dal Mondiale si stanno rimettendo al passo, sono soddisfatto di tutti. E non vediamo l’ora di ripartire, di scendere in campo. Lo scorso anno quella col Napoli fu una partita emozionante, che ci diede grande slancio. Sarà una gara importantissima, con la tensione più dalla nostra parte, ma è anche il bello del calcio giocare incontri così».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA