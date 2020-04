Inter, Icardi libera Cavani alla corte di Conte

La cessione definitiva di Maurito Icardi (al Psg) potrebbe liberare Cavani alla corte nerazzurra di Antonio Conte. Più di una suggestione, questo intreccio di mercato sull’asse Milano (nerazzurra)-Parigi emerso nelle ultime ore.

In sostanza: 70 milioni (tutti in cash) è quello che l’ad Marotta intende portare a casa dalla cessione dell’ex capitano interista. Se poi dovesse andare alla Juve, il club di Suning porterebbe a casa un ulteriore 10 per cento, in caso di ritorno dell’argentino nel Bel Paese.

Ma resta sempre caldissima la pista che porta a Barcellona Lautaro Martinez. Per cedere el Toro, l’Inter vuole il pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro (che, però, il Barça ora non ha), oppure un’offerta equivalente. In particolare, da Viale della Liberazione sarebbe partita una controproposta: 90 milioni cash, più il cartellino di Vidal e il prestito di Antoine Griezmann, con ingaggio, pari a 17 milioni di euro netti all’anno, da dividere fra le due società. Una proposta che i blaugrana considerano indecente, almeno in questo momento.

Capitolo Brozovic. Da registare una frenata (non clamorosa, intendiamoci) per quanto riguarda il suo rinnovo in nerazzurro. Dalla Premier arrivano le sirene targate Liverpool di Jurgen Klopp, estimatore del centrocampista croato vice campione del mondo. Radio mercato addirittura annuncia un possibile scambio Brozovic-Salah. Però sembra più fantamercato che una prospettiva reale. Per dirla tutta. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 07:05



