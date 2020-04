Inter, Zanetti blinda Lautaro Martinez: «Con noi per tanto tempo»

Javier Zanetti, capitano storico del Triplete, ora vice presidente dell’Inter, è tornato a parlare sul futuro di Lautaro Martinzìez, oggetto del desiderio del Barcellona. Ecco il suo pensiero su el Toro: «È un ragazzo molto intelligente, sta approfittando al massimo dell’opportunità di giocare in un campionato così importante come quello italiano. Quando lo abbiamo visto per la prima volta immaginavamo potesse diventare così. Che difenda i colori dell’Inter per noi è un orgoglio e mi rende felice, perché credo che lo avremo con noi per molto tempo».

Zanetti ha sottolineato anche che «l’ultima cosa a cui si pensa ora è il mercato dei giocatori. Oggi si pensa alla salute, che è la cosa più importanate. Quando torneremo agli allenamenti, sperando si possa tornare a giocare, vedremo come sarà il futuro. Siamo concentrati a superare questo momento perché ci sono molte famiglie che stanno soffrendo. La situazione è complicata». L’argentino dice anche che «non sarà facile tornare a giocare», visti i numeri di Spagna, Italia e Francia. Le gare a porte chiuse, se così saranno. «non implicano che il contagio non ci sia più».

Resta, coronavirus o meno, il progetto societario. «Essere protagonisti, per la storia che ha il club. È un percorso che richiede tempo, un piano strategico, gente con valori umani importanti. Conte è un allenatore con grande capacità, esperienza, conosce bene il calcio italiano e si incastra bene nel progetto futuro. Ha uno stile e una identità di squadra per essere competitivi e protagonisti nel nostro campionato». Amen.

