Zanetti: «Lautaro? Spero resti all'Inter, è un nostro patrimonio»

Silenzio, parla Javier Zanetti. «Lautaro Martinez? Lo vedo allenarsi felice coi suoi compagni, con l' Inter. Mi auguro che

resti, è un nostro patrimonio insieme ad altri ragazzi è

cresciuto tantissimo». E' l'auspicio del vicepresidente

dell' Inter Zanetti.

L'attaccante argentino sarebbe nel mirino di Barcellona e Real

Madrid pronte a pagare la clausola e ad assicurarselo già questa

estate. Zanetti, però, spera che Lautaro decida di restare in

nerazzurro: «Quando lo abbiamo preso lo seguivamo da tempo, era

il più promettente del calcio argentino. Parlando con Milito

poteva avere un futuro importante. Fa parte dell' Inter, è

cresciuto tantissimo, punto fermo dell'Argentina».



Emergenza con il maledetto coronvirus, ecco il Zanetti-pensiero:

«Sinceramente pensare oggi alla ripresa

è molto difficile. Fino al 13 aprile restiamo a casa, è la cosa più

giusta da fare. È molto difficile pensare a un ritorno in campo, chi

dovrà prendere le decisioni dovrà stare attento. Si tratta di salute».



Poi ancora il vice presidente dell'Inter precisa:

«Non è un interruttore che si accende e si

spegne, bisognerà vedere l'aspetto psicologico dei giocatori. Percepisco la loro preoccupazione e bisogna tenerne conto, sono esseri umani che hanno famiglia. Io lavoro

da casa, in contatto con mister Conte, Lele Oriali, i ragazzi e gli

altri dirigenti: stiamo lavorando per soddisfare le esigenze dei

nostri partner che hanno puntato su di noi». Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 17:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA