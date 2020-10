Inter, Young positivo al Covid: è il sesto nerazzurro prima del derby

Ashley Young è positivo al Covid-19. Cattive notizie per il tecnico dell'Inter, Antonio Conte. Il club nerazzurro ha infetti comunicato che «Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione». In vista del derby contro il Milan di sabato prossimo, l'Inter dovrà fare a meno quindi di Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu e Young.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Ottobre 2020, 12:36

