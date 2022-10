Inter-Viktoria Plzen 4-0, le pagelle: Dzeko, 36 anni e non sentirli. Lukaku torna e va subito in gol

di Alessio Agnelli

ONANA 6 Giusto lo stretto indispensabile e un paio di uscite strappa applausi. Minimo sindacale.

SKRINIAR 6,5 Dietro in totale controllo. Davanti più propositivo del solito, in appoggio a Dumfries e nelle mischie da corner. Sul pezzo.

ACERBI 6 Fa sportellate con Bassey, mettendola su muscoli, centimetri e senso dell’anticipo. Non rischia.

BASTONI 7 Quasi un terzino aggiunto, per inserimenti e cross alla causa. Parte subito altissimo in continua sovrapposizione con Dimarco, pennella il cross del vantaggio, decisivo.

DUMFRIES 6 Tanta spinta, poco costrutto. Sulla quantità di corsa nulla da dire, ma è la qualità di giocata che latita in assistenza.

BARELLA 7 Questa volta non segna, ma innesca l’azione del 2-0 con un tracciante di 40 metri per Dimarco. Prima e dopo, la solita garra in interdizione e tecnica in appoggio.

CALHANOGLU 6,5 Ordinato e geometrico in cabina di regia. Amministra il gioco, imbuca per i compagni e non tira mai indietro la gamba. (26’ st Asllani ng)

MKHITARYAN 7 Dopo Firenze un altro gol decisivo, questa volta di testa, a regalare il vantaggio e la qualificazione agli ottavi di Champions ai suoi. Esperienza in movimento. (38’ st Gagliardini ng)

DIMARCO 7 Costringe Gosens all’ennesima panchina. Più gioca e più si conferma indispensabile in proiezione e sui piazzati. Sfiora l’1-0, pennella il cross del raddoppio, punto di riferimento. (32’ st Gosens ng)

DZEKO 7,5 Trentasei anni e non sentirli. Confeziona altre due reti da bomber vero, per un totale di 6 centri in stagione (3 e 3) tra campionato e Champions. Motivato da… Lukaku. Highlander. (26’ st Correa 6,5: l’assist per il 4-0 di Big Rom)

LAUTARO 6,5 Dopo 4 reti in 3 partite resta all’asciutto, peccando di mira e di killer instinct sotto porta. Si rifà con l’assist del 3-0 per Dzeko. (38’ st Lukaku 7: 60 giorni dopo, subito a segno, chapeau)

INZAGHI 7,5 Qualificazione agli ottavi di Champions con un turno d’anticipo, come un anno fa, ma in un girone top, facendo fuori una big come il Barcellona. Comandante.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Ottobre 2022, 20:42

