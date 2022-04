Inter-Verona, tifoso dell'Hellas lancia un bicchiere pieno di urina: Daspo per tre anni

Inter-Verona, un giovane tifoso dell'Hellas punito con un Daspo di tre anni. Nella partita di ieri a San Siro, il 21enne veronese in trasferta è stato infatti individuato dopo aver lanciato diversi oggetti contro i tifosi nerazzurri, tra cui un bicchiere di plastica pieno di urina.

Leggi anche > Inter-Verona, l'Hellas senza lutto al braccio per Mascetti. Setti: «Le abbiamo scordate in hotel»

Inter-Verona, tre Daspo ai tifosi

Il giovane tifoso gialloblu punito con la 'diffida', per i primi 20' della partita, aveva lanciato bottiglie e altri oggetti, tra cui un bicchiere contenente urina, dal settore ospiti dello stadio Meazza. Per lui, la Questura di Milano ha comminato un Daspo di tre anni. Altri due tifosi sono stati puniti con il Daspo: si tratta di supporters nerazzurri. Il primo è un ventenne che, durante le fasi di filtraggio al gate 3, ha cercato di eludere i controlli di accesso spingendo e inveendo contro una steward per poi fare resistenza nei confronti dei poliziotti intervenuti, che lo hanno denunciato. Un secondo tifoso interista, un 21enne, invece, durante le fasi di accesso, è stato trovato in possesso di un fumogeno.

Verona, il nuovo caso dopo lo striscione contro il Napoli

La parte più calda della tifoseria del Verona, da anni, è nella bufera per cori e frasi razziste di vario genere. L'ultimo episodio, risalente a un mese fa, è uno striscione esposto prima della partita contro il Napoli al Bentegodi: in quell'occasione, sul telo bianco, campeggiavano le bandiere dell'Ucraina e della Russia, insieme alle coordinate della città partenopea. Un 'invito' alle due nazioni in conflitto a unirsi per bombardare il capoluogo campano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Aprile 2022, 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA