Inter-Verona 1-0, le pagelle: Lautaro una sentenza, Calhanoglu va e viene. Bene Gagliardini

di Daniele Petroselli

A San Siro l'Inter di Inzaghi batte l'Hellas Verona 1-0 e si rifà sotto a Juventus e Milan. Basta Lautaro nel primo tempo per risolvere la situazione, in una partita con pochi spunti e tanta noia e anzi, un po' di paura nel finale.

LE PAGELLE DELL'INTER

ONANA 5,5

Dopo un buon inizio l'Inter rallenta i ritmi e provaa creare da dietro, chiamandolo spesso in causa. Lui non sembra proprio avere molte idee. Per poco nel primo tempo non crea una frittata con Skriniar che Doig non sfrutta. Per il resto normale amministrazione.

SKRINIAR 5,5

Il Verona è poca cosa avanti, cvi mette tanta volontà ma al tiro non ci arriva praticamente mai. E l'unica occasione vera gliela regala lui con una incertezza che poteva costare molto cara. Speriamo la questione contratto venga risolta, in un modo o nell'altro, in breve tempo. Non è quello ammirato con Conte e neanche quello dello scorso anno.

BASTONI 6,5

E' quello dei tre dietro che prova anche a spingere e a farsi vedere in fase di proposizione del gioco. Non viene molto accompagnato e spesso deve rischiare qualche manovra, visto che i compagni non gli vengono in contro.

ACERBI 6,5

E' spesso lui l'uomo chiamato a chiudere, in particolare su Kallon. Sempre molto efficace, nessuna sbavatura, anzi nella ripresa spesso sbroglia qualche situazione delicata. Ormai è una certezza della retroguardia nerazzurra.

DARMIAN 6,5

Con Dimarco soprattutto nella prima fase di gara èiù che un estero è una delle seconde punte che si ritrova spesso molto vicino a Dzeko. Bene in fase di spinta e anche nel controllo del suo lato in fase di difesa.

GAGLIARDINI 6,5

Torna titolare, la sua fisicità contro il centrocampo muscolare veronese serve. Attento in copertura, lotta e si fa sentire. Certo, deve crescere in ritmo e intensità come tutti ma non ha demeritato, anzi.

CALHANOGLU 6

Doveva essere l'uomo che tra le linee dava quell'idea in più per gli attaccanti, si vede col contagocce. Quando si attiva, crea sempre qualcosa d'interessante, ma va troppo ad intermittenza.

(24' st Asllani 6: prova a dare quel guizzo che manca e un po' di geometrie, sfiora una bellissima rete che potrebbe chiudere i conti, ma il tiro da fuori area esce di un nulla)

MKHITARYAN 6

I suoi inserimenti devono dare quel pizzico di imprevedibilità, e spesso ci riesce. Pronti-via è lui a dare il via all'azione del gol. Poi però cala il ritmo dell'Inter e anche lui fa fatica a trovare spazi invitanti.

(32' st Barella 6: gestisce nella fase conclusiva, senza grossi spunti)

DIMARCO 6,5

Come spesso capita tocca tantissimi palloni, è nel pieno dell'azione d'attacco almeno per 45', dove lo si vede spesso più vicino a Dzeko che sulla fascia. Cala alla distanza in lucidità.

(32' st Gosens 6: riesce a premere dalla sua parte, tenendo bassi i terzini avversari)

DZEKO 6

viene molto verso Calhanoglu per giocare di sponda e aprire spazi ai compagni, il gioco gli riesce molto bene per 30', poi comincia a faticare, perché l'Inter cala i ritmi e si ritrova quasi da solo in attacco a lottare contro la difesa veronese. E lui poi ci mette qualche sbavatura di troppo.

(24' st Correa 6: qualche buono spunto, ma per riconquistare Inzaghi servirà ben altro)

LAUTARO 7

La sblocca dopo neanche 3' con un colpo da biliardo dei suoi. Quando serve creare qualcosa di pericoloso, lui c'è sempre. Davanti i nerazzurri sono poco in vena, ma almeno c'è lui a risolvere la questione.

(44' st Carboni sv)

ALL.INZAGHI 6

Il massimo risultato col minimo sforzo. Ha rischiato col fuoco però, perché ha calato subito il ritmo. Questa Inter sottoritmo proprio non va. Bastava un Verona un po' più coraggioso per riaprire i conti. Troppa sofferenza nel finale. Stavolta è andata bene, ma serve in fretta un cambio di passo. Quantomeno la delusione di Monza viene dimenticata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 22:48

