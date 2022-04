Inter-Verona, l'Hellas senza lutto al braccio per Mascetti. Setti: «Le abbiamo scordate in hotel»

Scivolone per l'Hellas Verona, non solo sul campo dato che l'Inter a San Siro ha avuto vita facile contro i gialloblù, sconfitti 2-0 nell'anticipo delle 18. Gli scaligeri dovevano infatti indossare il lutto al braccio per la scomparsa di Emiliano Mascetti, bandiera dell'Hellas, scomparso nei giorni scorsi, ma per tutto il primo tempo di quella fascia non c'era traccia.

Inter-Hellas Verona 2-0, Barella e Dzeko firmano la vittoria: i nerazzurri non mollano

Il segno di lutto è invece riapparso nel secondo tempo: e il presidente del Verona Maurizio Setti ne ha spiegato i motivi ai microfoni di Dazn a fine partita. «Niente lutto al braccio per Mascetti? Le fasce sono rimaste in hotel, abbiamo mandato una persona a prenderle ma la partita era già iniziata. Sono cose che succedono, abbiamo provato a rimediare, chiedo scusa alla famiglia, i tifosi e alla città», ha detto Setti.

