Inter-Udinese 2-0, le pagelle: Barella indemoniato, Brozovic imprescindibile. Per Dzeko domenica no

A San Siro l'Inter ha battuto l'Udinese 2-0 in una partita dell'undicesima giornata.

HANDANOVIC 6,5 Le paratone nel finale di gara, su Deulofeu e Udogie, a salvaguardia del risultato e del secondo clean sheet consecutivo. In precedenza, solo ordinaria amministrazione su Beto e Stryger Larsen, in apertura e chiusura di prima frazione.

Inter-Udinese 2-0: Correa la decide con una doppietta super. Inzaghi a -4 da Napoli e Milan

SKRINIAR 6,5 Si divide tra Succes e Beto, sfoderando grande fisicità e un buon timing negli anticipi. Nel finale alza il muro.

RANOCCHIA 6,5 Prima da titolare in stagione. Le caratteristiche di Beto e Succes lo agevolano in marcatura. In fase offensiva, un'incornata alta di un metro da corner e una sponda, quasi a segno, per Dzeko.

BASTONI 6,5 Quasi un libero vecchia scuola, pronto a raddoppiare in mezzo e a chiudere in fascia su Pereyra e Molina. Bene anche al lancio.

DUMFRIES 6 Inzaghi si sbraccia più volte, richiamandolo all'ordine e alle consegne tattiche. Prima frazione da dimenticare, ripresa più sul pezzo e con migliori tempi d'inserimento negli attacchi alla profondità. Suo l'assist per il raddoppio di Correa.

BARELLA 7 Indemoniato. In meno di mezzora confeziona 5 conclusioni verso Silvestri: una a fil di traversa, due nello specchio e respinte di piede dal numero 1 friulano. Non smette mai di correre e proporre calcio, leader nato. (35' st Sensi ng)

BROZOVIC 6,5 Toglietemi tutto, ma non Epic-Brozo. Come Barella, imprescindibile per tecnica in movimento, visione e tempi di gioco. Ci prova da fuori a inizio ripresa. Dirige il traffico.

CALHANOGLU 6 Senza infamia e senza lode. Fa il suo, sacrificandosi anche in fase difensiva con un recupero strappa applausi su Beto. (25' st Vidal 6: sfiora il 3-0 con un destro dal limite)

PERISIC 5,5 Il velo per il vantaggio di Correa è la giocata più bella della sua gara. Con Molina soffre in fase difensiva e non trova varchi davanti. (40' st Dimarco ng)

CORREA 7 Subito un'imbucata col contagiri per Barella. Poi un black-out quasi ingiustificato fino ai due gol in rapida successione, il primo a chiudere sul 1° palo, il secondo a incrociare nel 7. Intermittente, ma capace di bagliori accecanti. (25' st Sanchez 6: vivace)

DZEKO 5 Giornataccia. Dopo aver tirato la carretta, si prende una domenica di riposo. A referto anche un gol divorato a due passi da Silvestri, prima del cambio. (35' st Lautaro ng)

INZAGHI 6,5 Di nuovo in panchina, dopo il turno di squalifica. Rispetto ad Empoli, ne cambia sette su 11, ma senza stravolgere equilibri e formazione base (dentro 8 titolari). Chiude con il secondo 2-0 e il secondo clean sheet consecutivo

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Ottobre 2021, 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA