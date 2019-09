Inter-Udinese: 1-0 La Diretta La sblocca Sensi di testa

SEGUI LA DIRETTA

Sabato 14 Settembre 2019, 20:05

Inter e Udinese si sono incrociate a San Siro 46 volte nella Serie A a girone unico: 25 le affermazioni nerazzurre, 11 i pareggi e 10 le volte in cui i friulani hanno espugnato la tana nerazzurra: l'ultima volta nella stagione 2017/2018, 1-3 il finale con gol di Lasagna, de Paul su rigore e Barak per gli ospiti, e di Icardi per i padroni di casa.L'Inter di Antonio Conte, sempre più lanciata verso il ruolo di anti-Juve dopo un più che brillante inizio di campionato, ospita quest'oggi a san Siro l'Udinese. I nerazzurri hanno come obiettivo la vittoria, per mantenere il comando della classifica a punteggio pieno dopo avere superato Lecce e Cagliari nelle prime due partite stagionali di Serie A, mentre i friulani, 1-0 sul Milan all'esordio, vogliono riscattarsi dopo la pesante sconfitta interna subita per mano del Parma 15 giorni fa.Le formazioniInter - Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, Lukaku. All. ConteUdinese Musso; Opoku, Rodrigo Becao, De Maio; Sema, Jajalo, De Paul, Fofana, Stryger Larsen, Walace, Lasagna All. Tudor