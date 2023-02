Inter-Udinese 3-1, le pagelle dei nerazzurri: Lukaku, chi si rivede. Grande prova di Barella

di Daniele Petroselli

A San Siro finisce 3-1 tra Inter e Udinese. Ad aprire le marcature Lukaku su rigore al 20', con Lovric al 43' a rispondere con un bel contropiede. Nella ripresa al 73' la perla di Mkhitaryan, con Lautaro all' 89' a chiudere la questione.

LE PAGELLE DELL'INTER

HANDANOVIC 6

Inzaghi lo schiera titolare dopo un'eternità, il capitano è praticamente quasi inoperoso. Sul gol di Lovric non può nulla. Solo una piccola indecisione nella ripresa con Bastoni, ma per il resto ordinaria amministrazione.

DARMIAN 5,5

Più occupato in fase offensiva che in quella offensiva, Udogie spesso gli va via e deve fermarlo con el cattive, prendendosi anche un giallo. Non proprio azzeccata la chiusura in occasione del pareggio friulano.

(1' st D'AMBROSIO 6,5: entra in una fase delicata dell'incontro, lui ci mette voglia e attenzione massima. Importante almeno in un paio di ripartenze friulane)

ACERBI 6

C'è da contenere Beto, che non è in grandissima serata, lui lo fa con ordine, senza sbavature evidenti. Anche un'occasione nel primo tempo di testa che Silvestri blocca sulla linea.

BASTONI 6,5

Come sempre generoso sia in chiusura ma anche in fase d'impostazione da dietro, nel secondo tempo nonostante lo sforzo è sempre il più alto dei difensori, pronto sulla fascia per premere e crossare in area.

DUMFRIES 6,5

Fatica nella prima frazione, ma poi quando c'è da aumentare i giri eccolo finalmente metterci il fisico e la voglia. Decisivo nel chiudere una pericolosa ripartenza nel secondo tempo di Success. Non è ancora al top, decisamente, ma comunque sta mettendo minuti importanti nelle gambe.

BARELLA 6,5

Era quello più atteso dopo la litigata di Marassi e il centrocampista sforna una prestazione di livello. Generoso come sempre nelle due fasi, si crea almeno un paio di occasioni che per poco non si concretizzano. Offre nel finale a Lautaro la palla del 3-1 che l'argentino spreca malamente.

BROZOVIC 6

Nella prima parte di gara va a scartamento ridotto, dopo il pari prova ad alzare il ritmo, anche in fase di interdizione, ma si vede che non è ancora ai suoi livelli ottimali.

(20' st CALHANOGLU 6,5: buona la sua prova, anche se non ha grosse occasioni per mettersi in luce. Ci mette però grande voglia e attenzione)

MKHITARYAN 7

Impalpabile per 45', poi cresce in maniera decisa nella ripresa, dove si fa vedere al tiro ma anche come uomo assist e regista avanzato. Un gol di rara bellezza, di precisione. (39' st GAGLIARDINI sv)

DIMARCO 6,5

A scartamento ridotto almeno per un tempo, meglio nella ripresa, dove sfrutta maggiormente qualche spazio che gli si apre davanti. Decisivo nell'assist per il 2-1.

(34' st GOSENS sv)

LUKAKU 7

Dopo oltre sei mesi torna a segnare, anche se su rigore. Ci vuoleva un'iniezione di fiducia. A tratti davvero presente, soprattutto a livello fisico, cala alla distanza ma è normale. Segnali di ripresa. (20' st LAUTARO 6,5: sta vivendo una piccola fase in cui non sembra lucidissimo, anche stasera prima spreca un'occasione colossale ma si rifà alal grande un minuto dopo con un gol liberatorio)

DZEKO 5,5

Con la Samp Inzaghi aveva sbagliato a tenerlo fuori, stavolta però il bosniaco becca una serata storta. Prov a stare più dietro a Lukaku ma non trova mai il dialogo giusto col belga. Quando c'è da concretizzare poi qualche pallone lì davanti sbaglia spesso. Prima del 2-1 si mangia anche un'opportunità colossale.

ALL.INZAGHI 6,5

Rischia ancora una volta Lukaku e stavolta azzecca la mossa. La sua Inter è brava a portare a casa una vittoria importante in chiave secondo posto, anche se dietro continua a rischiare qualcosina. La qualità c'è, manca la continuità, anche all'interno della partita.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Febbraio 2023, 23:00

