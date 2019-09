Inter-Udinese, De Paul espulso per schiaffo a Candreva

Espulso Rodrigo De Paul per uno schiaffo in faccia a Antonio Candreva. L'arbitro Abisso, dopo aver visionato i video della Var, estrae il cartellino rosso al 35' del primo tempo della partita tra Inter e Udinese. Dopo uno scontro di gioco di lieve entità tra i due giocatori, si accendono i toni e De Paul reagisce tirando una manata in faccia al centrocampista nerazzurro mentre questi correva nella propria metà campo. Candreva cade a terra dolorante, Abisso rivede tutto alla Var e decide per l'espulsione diretta.

Sabato 14 Settembre 2019, 22:00

