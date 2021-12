Inter-Torino, le pagelle: Dumfries ancora decisivo, Lautaro flop

HANDANOVIC 6 Confezione subito un'uscita su Brekalo e una paratina sul corner successivo, neutralizzando Bremer di testa. Poi solo un paio di brividi fino alla punizione di Lukic, ben neutralizzata.

SKRINIAR 6,5 Ricaricato dal pit-stop di Salerno. Fa valere fisico e gamba con Pjaca, annullato. Anche nei raddoppi su Sanabria positivo.

DE VRIJ 6,5 Come Skriniar, in modalità muro di gomma con Sanabria, respinto a ogni affondo. In impostazione i soliti piedi buoni e geometrie.

BASTONI 6,5 Poco sangue freddo smarcato da Perisic davanti a Milinkovic. In compenso è un martello dietro su Brekalo, neutralizzato, e un terzino aggiunto in avanti.

DUMFRIES 7 Secondo gol consecutivo, terzo nelle ultime 4 gare di A. Dopo l'apprendistato, ci sta prendendo gusto, questa volta infilando Milinkovic con un preciso diagonale sul 2° palo. (37' st D'Ambrosio ng)

VIDAL 6 Tignoso il giusto e sempre pronto a sfoderare la garra in interdizione. Si segnala come recupera-palloni. (37' st Sensi ng)

BROZOVIC 6,5 Tanta legna in fase di non possesso, come Vidal. In più la solita regia in movimento e 2 tentativi da fuori.

CALHANOGLU 6,5 Sempre pronto a premiare gli inserimenti dei compagni. Al bacio un filtrante per Lautaro, a tu per tu con Milinkovic. Ispirato. (24' st Vecino ng)

PERISIC 6,5 Quantità di corsa e qualità di giocate. In fascia se la vede con Singo, limitandolo e attaccando gli spazi.(45' st Dimarco ng)

DZEKO 6,5 Con Bremer poche chances dentro l'area e lui si trasforma, agendo da regista offensivo e offrendo a Dumfries l'assist del vantaggio.

LAUTARO 5,5 Dopo 5 gare di fila a bersaglio, questa volta fa cilecca, fallendo un'occasionissima a porta a vuota e uscendo dal match. (24' st Sanchez 6: ci prova due volte)

INZAGHI 7 Solo cose belle sotto l'albero. Festeggia il Natale con la settima vittoria e il sesto clean sheet di fila, insieme al record assoluto di punti in serie A nell'anno solare (104, in condivisione con Conte). Capolista e campione d'inverno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 20:51

