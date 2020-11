Inter-Torino: 2-2 La Diretta Lukaku pareggia

Allo stadio Meazza l’Inter di Antonio Conte chiede strada al Torino di Giampaolo. Arbitro della sfida sarà La Penna di Roma coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Di Vuolo, quarto uomo Pasqua, al Var ci sarà Abisso e Avar Galetto. Per quanto riguarda i nerazzurri, Conte dovrà rinunciare a Kolarov positivo al Covid. In attacco dovrebbe esserci il ritorno della coppia Lautaro Martinez-Lukaku, con il belga reduce da una doppietta con la sua nazionale. Conte valuta di far rifiatare qualcun altro dei suoi “titolarissimi” in vista della sfida di Champions in programma mercoledì contro il Real Madrid. Per quanto concerne i granata, fari puntati sul “Gallo” Belotti a segno con l’Italia nell’ultima uscita

SEGUI LA DIRETTA

Le formazioni ufficiali di Inter-Torino

Inter (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Barella, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Singo, Meitè, Rincon, Linetty, Ansaldi; Belotti, Verdi. All. Giampaolo

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Novembre 2020, 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA