Inter-Torino, dalle 21.45 La Diretta le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 17:40

Qualche intoppo di troppo per l 'Inter nei match casalinghi disputati nel campionato in corso: 9 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte non sono un tabellino di marcia che non consente di comandare la classifica a questo punto del torneo; un dramma le prestazioni del Torino lontano dalle proprie mura negli ultimi tempi: sono ben 6 al momento le sconfitte consecutive.(3-4-1-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro, Sanchez. All. Conte(3-4-2-1) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Rincon, Lulic, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. All.ConteSi chiude con la sfida di San Siro tra Inter e Torino il programma della 32esima giornata di Serie A. C'è grande voglia di riscatto tra i nerazzurri, protagonisti giovedì sera di un sofferto pareggio a Verona e scavalcati in classifica dall'Atalanta ora terza a discapito appunto di Lukaku e compagni, quarti; vuole invece vincere il Torino per dare continuità al successo casalingo sul Brescia e mantenere così una giusta distanza di sicurezza con la zona più calda della classifica.