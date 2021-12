Inter-Torino 1-0: Dumfries regala la settima vittoria consecutiva a Inzaghi

Meno efficace del solito, ma comunque una macchina perfetta. L’Inter batte anche il Torino, nell’ultimo match di questo 2021 trionfale, e conquista la settima vittoria di fila. Un cammino incredibile: i nerazzurri sono inarrestabili e se ne accorge anche una squadra compatta come quella costruita a sua immagine e somiglianza da Ivan Juric. Decide un gol di Dumfries, che finalizza un contropiede terrificante iniziato da Brozovic, passato da Dzeko e concluso – nel migliore dei modi – dall’esterno olandese, che grazie all’indisponibilità di Darmian (stasera tornato in panchina) ha saputo conquistare la fiducia di Simone Inzaghi, dopo un avvio stentato in questa sua nuova avventura in carriera.

L’Inter inizia subito bene. Gioca a suo modo, come ci ha ormai abituato. Passaggi veloci, ripartenze letali. Il primo ad andare al tiro è Vidal, ma il cileno non inquadra lo specchio della porta. Il Torino, poco alla volta, conquista metri e va vicinissimo al gol con Pjaca, ma la sua insidiosa conclusione a giro finisce fuori di poco. Così quando i nerazzurri si riaffacciano nell’area granata, Milinkovic respinge una conclusione di Brozovic. Ma nella ripartenza avviata dal croato, Dumfries sblocca il risultato. E otto minuti dopo Lautaro Martinez potrebbe raddoppiare, ma l’argentino non sfrutta a dovere un prezioso assist di esterno di Calhanoglu. Nella ripresa Juric inserisce Rodriguez e Mandragora per Buongiorno e Pobega, cercando di rivitalizzare il Toro, che ci prova con una punizione di Lukic deviata in angolo da Handanovic. I granata fanno di tutto per trovare il pari, ma l’Inter resiste e scappa via, mantenendo inviolata la porta per la sesta volta di fila in campionato. Dimostrando di essere una corazzata.

Inter-Torino, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. All. S. Inzaghi

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Pjaca; Sanabria. All. Juric

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 20:55

