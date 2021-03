Inter, addio alla Pirelli dopo 26 anni: il nuovo sponsor sarà un sito porno?

Un connubio durato 26 anni, ma destinato a finire. Pirelli non sarà più, a partire da giugno, il main sponsor dell'Inter. La decisione è stata anticipata dal gruppo Suning, la proprietà cinese dei nerazzurri, ed ora ci sarebbe una clamorosa indiscrezione: il nuovo sponsor dell'Inter potrebbe essere un sito hard.

Anche se non ci sono conferme ufficiali, si moltiplicano le voci su una possibile candidatura di Stripchat, un sito a luci rosse che offre agli utenti la possibilità di seguire in videochat modelle e pornostar esibizioniste e disinibite. A parlarne è il tabloid britannico The Sun, che parla di una clamorosa offerta di Stripchat per apparire sulla nuova maglia nerazzurra dal prossimo anno: ben 23 milioni di euro. Un'offerta che, alla luce dei problemi finanziari che hanno colpito il gruppo Suning e di conseguenza anche l'Inter, non viene scartata a prescindere. Il contratto tra Pirelli e Inter scadrà il prossimo 30 giugno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 14:34

