Inter-Skriniar, prove di rinnovo più vicine: la firma entro il 13?

di Alessio Agnelli

Rinnovo-Skriniar, c’è la deadline dell’Inter: si chiude nel weekend? Di sicuro «entro il 13 novembre», la scadenza certificata dall’ad nerazzurro Beppe Marotta, nel pre-gara di Monaco di Baviera, «per una conclusione positiva della negoziazione» per il prolungamento del gigante slovacco, in regime di svincolo il prossimo 30 giugno.

Ma, dopo il summit di giovedì scorso e i contatti dell’ultima settimana fra le parti, la società di Viale della Liberazione e Milan Skriniar potrebbero rivedersi già nei prossimi giorni e ore, per continuare a discuterne ed arrivare all’happy ending auspicato da tutti in casa Inter. Per la prima volta si parlerà di cifre e durata del nuovo contratto del classe ’95 slovacco con la Beneamata.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 19:20

