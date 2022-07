Inter, Skriniar ad Appiano: ma sono sue ultime ore in nerazzurro. Destinazione Parigi

di Alessio Agnelli

Inter-Psg, contatti costanti: Skriniar di nuovo a Milano, ma per quanto? Con ogni probabilità ancora per poco, un giorno al massimo, visti i discorsi avviatissimi tra Marotta e Ausilio e i corrispettivi parigini Campos ed Antero per il trasferimento a titolo definitivo del gigante slovacco sotto la Tour Eiffel. Ma, ieri mattina, ad accogliere tutti alla Pinetina per l’allenamento in programma, c’era proprio Milan Skriniar, sbarcato a Malpensa sabato sera e dalle ore successive ad Appiano per riposare nella foresteria e confezionare una gradita sorpresa a mister e compagni all’apertura dei cancelli.

Il 27enne slovacco ha riabbracciato vecchi e nuovi amici, fermandosi anche per una seduta pomeridiana (per Skriniar solo terapie e palestra, dopo l’infortunio in Nazionale), come Lautaro, Correa e Lukaku (liberi gli interisti che hanno iniziato il ritiro dal 6 luglio), il compagno ritrovato. Ma, a stretto giro di posta, per l’ex Samp, potrebbero arrivare anche i saluti, quelli definitivi ai colori nerazzurri dopo 5 anni di militanza, 215 presenze e 11 reti con la Beneamata, sulla base di 70 milioni di euro cash, bonus compresi.

Nel summit di venerdì tra Antero e Ausilio, il Psg si è spinto fino a 62-63 con i bonus. Nel prossimo incontro, previsto a ore e concordato sabato in un nuovo contatto tra società, il club di Nasser Al Khelaïfi dovrebbe alzare la posta a 65 milioni di base fissa, più altri 5 in bonus, in linea con le richieste di Suning e più che sufficienti per il closing. Poi, in casa Inter, si punterà forte su Gleison Bremer, l’erede designato, per cui è previsto un nuovo contatto con Paolo Busardò, agente del classe ’97, già in giornata. Con il Torino si lavora invece al prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto (sui 25-30), più il prestito o la cessione a titolo definitivo (ma con diritto di recompra pro Inter) del baby Casadei, richiestissimo. Ma per l’affondo decisivo serve l’uscita di Skriniar, vicinissima.

Per Pinamonti testa a testa Monza-Atalanta, entrambe a quota 15 milioni di offerta, contro 20 di richiesta Suning. Per Agoumé possibile prestito alla Cremonese. Per Handanovic, fresco di rinnovo, una story Instagram di Steven Zhang: «Il nostro capitano da dieci anni, e li stiamo ancora contando».

