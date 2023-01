Skriniar firma per il PSG, per la successione in pole Lindelof

di Fabrizio Ponciroli

C’eravamo tanto amati, la perfetta sintesi del rapporto tra l’Inter e Skriniar. Dopo cinque stagioni e mezza di grande amore reciproco (con la vittoria di uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana), la storia dello slovacco con la Beneamata sta per concludersi nel peggiore dei modi. «Ho firmato con il Paris Saint-Germain? Sì, è vero ma non posso dire di più al momento. Sto aspettando un accordo tra i club», queste le parole del difensore riportate dal portale futbolsfz.sk. Dichiarazioni pesanti (poi smentite dall’entourage del giocatore) che, comunque, certificano la fine di un lungo rapporto e che, a questo punto, aprono tanti scenari.

Il primo riguarda direttamente il Paris Saint-Germain che starebbe tentando, in ogni modo, di strappare Skriniar all’Inter già in queste ultime ore di calciomercato invernale. Davanti ad un’offerta importante (si vocifera di una richiesta nerazzurra di 20 milioni di euro), lo slovacco potrebbe anche fare le valigie immediatamente e non scendere più in campo con la casacca nerazzurra.



Lunedì 30 Gennaio 2023

