Inter-Skriniar, è la settimana decisiva: lo slovacco è in scadenza tra sei mesi

di Alessio Agnelli

Skriniar-Inter, la settimana del dentro o fuori. In viale della Liberazione è arrivato il momento del faccia a faccia con Milan Skriniar per chiudere, in un senso o nell'altro, la partita del rinnovo di contratto del difensore slovacco, in regime di svincolo il prossimo 30 giugno. Sul piatto un'offerta di 6 milioni a stagione (più bonus, per un totale di 6,5 se centrati tutti) fino al 2027, più il doppio incentivo della fascia da capitano e di un ulteriore bonus alla firma, a cui l'ex Samp dovrà dare una risposta affermativa o contraria in tempi brevi.



Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Dicembre 2022, 08:39

