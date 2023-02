L'Inter declassa Skriniar: via la fascia di capitano dopo l'accordo col Psg. L'annuncio di Inzaghi

L'Inter declassa Milan Skriniar. Dopo l'annuncio del suo accordo per giugno con il Paris Saint-Germain, il difensore slovacco perde la fascia di capitano, che indossava da mesi in seguito alla promozione da titolare per Onana: con Handanovic in panchina, Skriniar era diventato il capitano, ma da domani non lo sarà più.

Skriniar perde la fascia di capitano

Ad annunciarlo è stato l'allenatore Simone Inzaghi, nella conferenza stampa pre derby. «Skriniar? Non giudico le scelte ma l'uomo e il giocatore che sono unici. Un ragazzo splendido che lavora sempre benissimo. Manca l'allenamento di oggi e domani mattina ma molto probabilmente sarà della partita», ha detto Inzaghi alla vigilia della sfida al Milan. «Abbiamo delle gerarchie, non sarà più il capitano ma ne abbiamo parlato con serenità col club. Prima Handanovic, poi Brozovic, D'Ambrosio e Lautaro. Si sceglierà di volta in volta», ha aggiunto.

