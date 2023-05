Inter, Marotta conferma Simone Inzaghi: «Resta con noi al 100%»

di Redazione web

VERSO LA FINALE DI COPPA ITALIA

La sconfitta contro il Napoli è già alle spalle, per l'Inter c'è la Coppa Italia all'orizzonte. Mercoledì i nerazzurri scenderanno in campo per la prima delle due finali che gli uomini di Simone Inzaghi si giocheranno in queste ultime settimane di stagione: prima la gara all'Olimpico contro la Fiorentina, poi quella di Istanbul contro il Manchester City in Champions League, con in mezzo anche un quarto posto ancora da raggiungere. Obiettivi per cui l'Inter è pronta, secondo le parole dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta.

«Nello sport bisogna giocare fino in fondo ogni partecipazione, abbiamo grande rispetto e timore per un grande club come il Manchester City, un colosso in termini di fatturato e potenzialità tecnica - le sue parole ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio1 -. Ma noi siamo preparati ad affrontare un avversario più forte, mettendo in campo quei valori che nello sport sono ancora più importanti come motivazioni, attaccamento alla maglia e grande organizzazione calcistica».

L'allenamento dei nostri Nerazzurri in vista della finale di #CoppaItaliaFrecciarossa 👇 — Inter (@Inter) May 22, 2023

Inzaghi confermato per la prossima stagione

A proposito dell'allenatore, l'ad ha confermato la volontà di ripartire anche la prossima stagione con Inzaghi: «Quest'anno non abbiamo mai pensato, nemmeno per un secondo, di sostituire Simone Inzaghi - ha aggiunto su Rai Italia a 'Casa Italià, intervistato da Piercarlo Presutti e Simona Cantoni. Ô riuscito a rafforzare la sua posizione grazie anche alle prestazioni della squadra che sono frutto della sua guida tecnica. La sua conferma, espressa in percentuale, è pari al 100%. Ô e sarà il nostro allenatore anche il prossimo anno». Intanto il club nerazzurro prosegue nella marcia di avvicinamento alla finale di Champions League (che sarà arbitrata dal polacco Marciniak), a partire dai biglietti che potranno essere richiesti dai circa 37.000 abbonati alla stagione 22-23 e dai circa 50.000 soci Inter Club, con precedenza a chi è abbonato da più tempo.

