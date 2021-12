L'Inter vola in testa, Simone Inzaghi dalle scale: il mister cade (ma non si scompone) VIDEO

L'Inter vola in testa alla classifica e il suo allenatore, invece, dalle scalette che dal campo di San Siro portano agli spogliatoi. Piccola disavventura per Simone Inzaghi, subito dopo il travolgente successo contro il Cagliari (4-0) che consente ai nerazzurri di scavalcare i 'cugini' del Milan e di guadagnare il primo posto.

Al momento di rientrare negli spogliatoi, Simone Inzaghi è scivolato lungo le scalette che portano al tunnel degli spogliatoi ed è caduto. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze e il tecnico nerazzurro si è rialzato subito, scherzandoci su e facendo ampi gesti per rassicurare tutti.





Non è la prima volta che l'allenatore dell'Inter è protagonista di una goffa caduta: gli era già accaduto tempo fa, quando allenava la Lazio, e durante un'esultanza era scivolato sulla pista d'atletica dell'Olimpico dopo uno scatto improvviso scatenato dalla gioia. Va detto anche che mister Inzaghi è uno degli allenatori più eleganti della nostra Serie A: l'outfit è sempre impeccabile, ma forse le scarpe non sono le più adatte alle insidie che possono presentare le strutture dei campi da gioco, specialmente nel periodo invernale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 13:00

