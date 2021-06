Simone Inzaghi allenatore dell'Inter: adesso è ufficiale

Ora è ufficiale: Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter. Lo ha reso noto il club nerazzurro in un comunicato. L'ex tecnico della Lazio ha firmato un contratto biennale fino al 2023 e prende il posto di Antonio Conte che ha lasciato l'Inter dopo aver conquistato lo scudetto ed è in trattativa (molto avanzata) con il Tottenham. Per il momento ha firmato soltanto Simone Inzaghi che aspetta a Milano i suoi collaboratori, non ancora "liberi" contrattualmente dal club di Lotito.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 13:29

