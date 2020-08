Inter-Shakhtar 5-0, le pagelle: Lautaro indemoniato, Barella tentacolare e D'Ambrosio di ...platino

HANDANOVIC 7

Incassa un solo tiro in porta ed è bravo a lasciare il corpaccione sul colpo di testa ravvicinato di Junior Moraes, poco prima del 2-0 di D'Ambrosio. Per il resto è l'eco in campo delle indicazioni di Conte, con la voce e con la gestione del gioco con i piedi. Capitan Sicurezza.



GODIN 6,5

Si sta prendendo un questo finale in crescendo di una stagione interminabile tutto lo spazio non avuto in precedenza. Fronzoli pochi, esperienza e concretezza tanta. Particolare non secondario: l'uruguagio sa come si vince a livello internazionale.



DE VRIJ 7

Nell'ora abbondante in cui lo Shakhtar prova a restare in partita, guida alla perfezione la difesa nerazzurra, con chiusure puntuali. Completa l'opera con la palla che innesca la progressione di Lukaku per il pokerissimo interista.



BASTONI 6

Alterna, come spesso gli capita, buone cose ad incertezze che possono costare. Rinvia male sul braccio di Gagliardini in area interista e si fa anticipare da Junior Moraes nel possibile 1-1 dello Shakhtar. Ma la fiducia in lui di Conte resta incrollabile.



D'AMBROSIO 7,5

Inizia con un recupero e con un fallo subito nei pressi dell'area ucraina. E non è certo l'unica palla arpionata del match. Non trova il 2-0 nel primo tempo, ostacolandosi con Lukaku, lo centra nella ripresa di testa ed il suo è il gol che di fatto stronca le residue velleità dello Shaktar. Preziosissimo come il platino (36' st Moses ng).



BARELLA 7,5

Il suo primo tempo è semplicemente tentacolare. Sull'1-0 di Lautaro calamita il rinvio sbagliato di Pyatov e pennella un cross perfetto per la testa di Lautaro. È il classico uomo ovunque, spunta in ogni dove. Nella ripresa gestisce e accompagna il dilagare nerazzurro.



BROZOVIC 6,5

Gli uomini di Castro fanno una fatica immane a manovrare. E quando ci riescono, trovano spazi risibili e devono fermarsi. Anche per merito del croato, sempre ottimamente piazzato. L'angolo per il 2-0 di D'Ambrosio è poi un bijoux pennellato sul secondo palo (40' st Sensi ng).



GAGLIARDINI 6

Ricorre più dei compagni di reparto al gioco rude per bloccare i guizzanti fantasisti dello Shakhtar. Ma anche la sua abnegazione è un mattoncino apprezzato per conquistare la finale.



YOUNG 6

In fase propositiva resta solo il cross tagliato nel primo tempo per un'occasione di D'Ambrosio. Ma se lo Shakhtar viene asfissiato c'è anche il suo lavoro oscuro, da gregario prezioso (21' st Biraghi 6: entra nel monento in cui i compagni danno allo Shakhtar il colpo di grazia).



LUKAKU 7,5

Per un po' sembra la nota stonata nell'affiatata orchestra nerazzurra. Sbaglia tanto, non dialoga bene con i compagni e per questo si innervosice. Ma anche in una serata del genere il belga trova una doppietta che lo fa salire a 33 reti stagionali e a 10 gare consecutive con gol in Europa League. Corsi e ricorsi storici: nel 1998, alla prima stagione in nerazzurro, Ronaldo il Fenomeno toccò i 34 centri, di cui uno (memorabile) nella finale di Coppa Uefa vinta a Parigi sulla Lazio. Romelu colga la possibile ciliegiona da mettere sulla torta (40' st Esposito ng).



LAUTARO 8,5

Testa al Barcellona? Toro in calo? La risposta dell'argentino è con una partita che va ben al di là della doppietta (primi gol in Europa League, 21 gol stagionali) e dell'assist per il 4-0 di Lukaku. Martinez è indemoniato su ogni pallone: colpisce, corre e si sacrifica. Con dedica alla bella Agustina, che lo renderà padre (36' st Eriksen ng).



CONTE 8

«Quello che è successo sono dinamiche normali. Tutto dimenticato», dice l'ad Beppe Marotta sullo sfogo post Bergamo dell'allenatore salentino. Da non dimenticare facilmente, invece, la prestazione nerazzurra contro lo Shakhtar. Imperativo categorico: le qualità degli “ucraino-brasileiri” devono restare soffocate. Il pressing alto disturba (eufemismo) anche i lenti difensori dello Shakhtar. Piano perfetto. Venerdì la ghiotta occasione contro il Siviglia, per vincere al primo anno pure con l'Inter. Non è lo scudetto? Poco importa... Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Agosto 2020, 23:46



