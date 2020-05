Inter, Andrea Seno: "Se si riparte, Conte sarà subito competitivo"

Esploso con la casacca del leggendario Foggia di Zdenek Zeman, Andrea Seno ha indossato anche la casacca dell’Inter (dal 1994 al 1996). Dopo aver ricoperto il ruolo di dirigente per tanti anni, oggi è a capo dell’azienda Biscotteria Veneziana ma è ancora un grande appassionato di calcio.

Andrea, partiamo dall’attualità. Giusto far ripartire il calcio?

“Io non farei riprendere. La vedo molto complicata. Capisco gli interessi economici ma cosa fai se poi ci scappano due o tre positivi? C’è il rischio di ripartire e fermarsi subito. Forse converrebbe aspettare quando ci saranno condizioni migliori, anche per intervenire su un eventuale positivo”.

Che calcio ci aspetta alla ripresa?

“Un calcio diverso, in tutti i sensi. Credo che gli atleti avranno enormi difficoltà a riprendere. Dovremo scordarci i ritmi che c’erano prima della pandemia”.

Chi vede come favorita per lo Scudetto?

“Difficile fare previsioni ma credo che chi ha la rosa più ampia avrà più chances di vincere. La Juventus mi pare quella più attrezzata di tutte”.

E l’Inter?

“Sicuramente anche l’Inter, avendo una rosa importante, può rientrare nel discorso Scudetto. La preparazione fisica sarà decisiva. Penso a Dybala. Non so se quasi 50 giorni con il Covid-19 influirà o meno sul suo rendimento. Lo scopriremo solo se e quando i giocatori scenderanno in campo”.

Lei all’Inter ci ha giocato. Con un certo Bergkamp…

“Giocatore fantastico, si vedeva che aveva talento e poi l’ha dimostrato. All’Inter non si è inserito. Era la prima volta che usciva dall’Olanda. Era introverso. Viveva in una villa, un po’ isolato da tutti”.

Momento più bello e meno positivo della sua avventura all’Inter?

“All’Inter purtroppo mi sono fatto il menisco e sono tornato troppo presto. Un infortunio che ha condizionato il resto della mia carriera. Sicuramente il gol nel Derby (3-1 il finale, ndr) è il ricordo più bello del periodo nerazzurro”.

Zeman il miglior allenatore che ha mai avuto?

“Zeman è stato super ma mi sono trovato benissimo anche con Ottavio Bianchi, il primo vero grande manager nel mondo del calcio.

Miglior giocatore con cui ha giocato?

“Ho giocato con tanti grandi giocatori. Bergkamp era pazzesco ma penso anche a Ruben Sosa e Kolyvanov, mio compagno a Foggia. Quando era al top della forma, era devastante in campo”.

Un aneddoto su Zeman che aveva a Foggia?

“Prima settimana di allenamento. Ci mette a pane, acqua e zuppette perché dovevamo, secondo lui, depurare il fegato”. Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 09:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA