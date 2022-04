Ciccio Graziani sta con Inzaghi: «I nerazzurri restano favoriti»

Francesco Graziani, per tutti Ciccio, il bomber campione Mundial nell'82, è un'icona del calcio italiano, ma anche dello sport in generale, visto che è stato uno degli ospiti d'onore di Sponsorizza Passioni, l'evento che ha svelato la livrea della Chevrolet Camaro #54 di Caal Racing.



Domanda secca e inevitabile sullo scudetto: c'è oggi una favorita tra Inter e Milan?

«Può succedere ancora di tutto. Ma l'Inter resta leggermente favorita perché, sulla carta, ha quattro partite più agevoli rispetto a quelle che attendono il Milan. Squadre come Fiorentina e Atalanta possono metterti in grossa difficoltà. Ripeto, l'Inter ha impegni meno complicati anche se, a questo punto del torneo, vincerà davvero chi farà meno errori».



Dica la verità, lei si sta divertendo con questo campionato incertissimo?

«Molto, avremmo pagato di tasca nostra per vedere un campionato così tirato. Peccato che il Napoli non sia più in corsa. Comunque, una sfida come quella tra Milan e Inter è davvero appassionante. Senza dimenticare che si lotta anche per l'Europa League e per non retrocedere».



Inter leggermente favorita, va bene. Però il Milan ha recuperato Ibrahimovic per la volata finale.

«Quando sta bene fisicamente e può scendere in campo, Zlatan è uno che si fa sentire e, soprattutto, si fa vedere dai compagni. Non ha paura di prendersi le responsabilità e questo aiuta il resto del gruppo. Ma il Milan non è solo Ibrahimovic, è una squadra con un allenatore che l'ha fatta crescere molto».



Dallo scudetto all'Europa, c'è solo la Roma. Troppo poco.

«Un vero peccato. Speriamo che la Roma vinca la Conference League. Personalmente credo che ce la possa fare, ha tutti i mezzi per farcela. Invece, fa male non vedere altri club italiani in corsa».



Benzema miglior attaccante al mondo?

«In questo momento sicuramente sì, anche da Pallone d'Oro, non ho dubbi».



Lei ha vinto un Mondiale, si immagina cosa può significare non andarci per due edizioni consecutive?

«Ora è sopportabile ma quando arriverà il momento vero, quando si giocherà per davvero il Mondiale, sarà durissima. La Coppa del Mondo senza l'Italia è un colpo al cuore».



