Inter-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Dopo il k.o. in Champions League contro il Liverpool, l'Inter punta a ripartire subito in Serie A per rispondere ai cugini rossoneri nel testa a testa tutto milanese per lo scudetto: a far visita ai campioni d'Italia in carica arriva il Sassuolo, reduce dal convincente pareggio contro la Roma. Possibile turno di riposo per Dzeko tra i nerazzurri, con Inzaghi pronto a concedere spazio dal 1' allo scalpitante Sanchez al fianco di Lautaro Martinez. I neroverdi recuperano Scamacca e Raspadori ma in difesa dovranno fare a meno di Ferrari squalificato.

Inter-Sassuolo, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro. All.: Inzaghi

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori. All.: Dionisi

Dove vederla in tv e diretta streaming

Inter-Sassuolo di Serie A, match in programma allo Stadio Meazza in San Siro domenica 20 febbraio alle 18.00, sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da Dazn. La diretta testuale della partita sarà disponibile sul sito del Messaggero.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Febbraio 2022, 16:56

