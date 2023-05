Inter-Sassuolo 4-2, le pagelle: Lukaku di potenza, Lautaro scalda i motori per l'Euroderby. Lampi del vero Correa

di Daniele Petroselli

A San Siro vola l'Inter, che alla vigilia dell'EuroDerby di ritorno batte il Sassuolo 4-2. Apre le danze Lukaku al 41', poi l'autorete di Tressoldi (55'), il gol di Lautaro (58') e all'89' il bis di Lukaku. Per i neroverdi Henrique al 63' e Frattesi al 77'. I nerazzurri sorpassano la Lazio in classifica e agganciano la Juve momentaneamente al secondo posto.

LE PAGELLE DELL'INTER

HANDANOVIC 6,5

La squadra di Dionisi spinge parecchio nei primi 45' e lo sloveno viene spesso chiamato in causa e si fa trovare pronto. Non può nulla sul gol della bandiera, che arriva a due passi dalla sua porta.

D'AMBROSIO 5,5

Qualche svista per poco non costa cara all'Inter, che fatica tanto nei primi 45' contro un Sassuolo molto imprevedibile davanti. Serve l'assist a Lukaku, ma per il resto va spesso in affanno da quel lato. Si perde Henrique in occasione del gol, ma permette anche il cross per il raddoppio di Frattesi.

DE VRIJ 6,5

Comanda la difesa con autorità, sbanda un po' come tutti nella prima mezz'ora ma per il resto contro un attacco così mobile è lui a metterci quasi sempre una pezza. (28' st BASTONI 6: comincia perdendosi Frattesi che per poco non trova il gol che riapre la partita, poi però trova le misure e controlla la situazione).

ACERBI 6

Dalle sue parti arriva spesso Berardi, che almeno per 45' è una vera spina nel fianco della difesa nerazzurra. Ci vuole un po' per prendere le contromisure ma poi dopo il vantaggio sale in cattedra e conduce la nave in porto senza troppi patemi.

BELLANOVA 6,5

Fatica abbastanza nella prima parte di gara, perché sulle fasce il Sassuolo si fa vedere molto e con pericolosità, esce alla distanza dopo il vantaggio e con personalità. Meritata la rete del raddoppio, non c'è quando deve chiudere Henrique in occasione del gol. (31' st DARMIAN 6: non deve fare sbavature dal suo lato, dove il Sassuolo spinge, lui non delude).

GAGLIARDINI 5,5

Gli manca il ritmo e si vede. Ci prova ma sbaglia spesso appoggi e in fase di copertura in diverse occasioni non argina per nulla bene l'avanzata delle mezzali neroverdi. Certe occasioni vanno sfruttate al meglio.

BROZOVIC 6,5

La mente dell'Inter stavolta parte come un diesel e la squadra ne risente. Solo quando comincia a prendere le misure e alza il numero di giri ecco che rianima la situazione. Fondamentale nella parte conclusiva di gara, non solo in fase di impostazione ma anche di interdizione. Micidiale nell'azione del 4-2.

MKHITARYAN 6

Un assist, diverse ripartenze pericolose, l'armeno quando ha l'opportunità di giocare in campo aperto rischia sempre di far male. Ma vista la manovra complicata dell'Inter anche lui fatica a emergere con costanza. (16' st ASLLANI 5,5: parte col piede sbagliato, visto che si perde Frattesi che col suo gol riapre una partita che sembrava decisamente chiusa).

DIMARCO 6,5

Sulla fascia non riesce a contenere troppo Berardi e compagni, meglio quando ha spazio in ripartenza. A scartamento ridotto, forse in attesa del derby, ma comunque preziosissimo.

(16' st GOSENS 5,5: una partita più di contenimento, perché davanti ha un paio di palle buone ma le spreca malamente come un novizio. Gli manca proprio lo spunto e la mentalità di un tempo).

CORREA 6,5

Gol annullato, poi almeno un altro paio di opportunità, oltre alla giocata che allarga la difesa del Sassuolo e permette a Lukaku di portare in vantaggio l'Inter. Un infortunio lo toglie anzitempo dalla sfida. Segnali di ripresa. (1' st LAUTARO 6,5: subito una grande opportunità che spreca, poi però alla seconda palla buona si costruisce un gol sì fortunato ma voluto alla grande. Scalda i motori per l'EuroDerby).

LUKAKU 8

Una forza della natura. Fa fatica nella prima parte, poi però quando l'Inter comincia a giocare in contropiede il belga sfrutta tutta la sua fisicità per creare spazi. E in uno di questi trova il guizzo per il vantaggio. Nel secondo tempo una sola vera palla che trasforma in oro nel finale nel momento più delicato dell'Inter. Decisivo come ai bei tempi.

ALL.INZAGHI 6,5

Fatica la sua Inter contro un Sassuolo che non ha paura e che è molto dinamico, ne esce grazie ai colpi dei suoi uomini migliori.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 22:49

