Inter, per Sanchez spiraglio Marsiglia: così si sblocca il mercato

Inter: priorità alle cessioni, poi Milenkovic in entrata. Da Sanchez a Pinamonti, passando per Lazaro, Salcedo e Agoumé. In viale della Liberazione, sono ancora 5 i casi da risolvere in uscita, prima di poter procedere con la Fiorentina e con Nikola Milenkovic, 15 milioni di valutazione, per il possibile approdo del centrale serbo alla Pinetina.

Perso Bremer, Inzaghi ha richiesto espressamente il classe ’97 viola, di piede destro (caratteristica che ha escluso dal lotto dei candidati Medina, del Lens, tra i migliori dei francesi nell’amichevole di sabato con i francesi, e Zagadou, mancini) e, Juve permettendo, il profilo giusto per la difesa del piacentino, in cerca di un titolare aggiunto.

Ma tutto passa dalle ultime uscite, tre fondamentali per far cassa e liberare spazio nel monte in ingaggi. Se da Agoumé e Salcedo l’Inter ha già messo in preventivo di non poterci far soldi nell’immediato, valutando l’ipotesi di un’altra stagione in prestito per entrambi (sul francese la Cremonese). A garantire la liquidità necessaria per Milenkovic, insieme a un risparmio di 18 milioni complessivi di ingaggio al lordo delle imposte, potrebbero essere, invece, Andrea Pinamonti, Alexis Sanchez e Valentino Lazaro. Il primo conteso da Atalanta, Sassuolo e Monza, rigorosamente nell’ordine. Marotta e Ausilio puntano ad ottenere almeno 20 milioni dalla cessione dell’ex Empoli, fermo restando un diritto di recompra pro Inter sui 30, condicio sine qua non per tutte le astanti. Meglio se a stretto giro di posta.

Tempi più lunghi, invece, per Alexis Sanchez, che ha rifiutato destinazioni in serie (dal Siviglia al Villarreal, fino a Galatasaray, Fenerbahçe e Flamengo) e continua a puntare i piedi, rinviando i discorsi con il club per buonuscita (sui 4-5 milioni) e risoluzione. Prima di accettare e di rinunciare ai 7 netti, che gli spetterebbero fino al 2023, El Nino vuole un’altra squadra e un altro ingaggio garantito, con il Marsiglia (punto a favore l’iscrizione alla prossima Champions) al vaglio del cileno e del suo entourage. Sui 2,5, invece, lo stipendio di Lazaro, 6-7 milioni di valutazione e un timido interesse dell’Atalanta. Ma attenzione anche a Denzel Dumfries, nel mirino di Chelsea e Manchester United. La base d’asta è di 40 milioni di euro. Sarà lui il big sacrificato al posto di Skriniar?

