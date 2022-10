Inter-Salernitana 2-0, le pagelle: Barella tuttofare, Dumfries fa impazzire Mazzocchi. Lautaro, che gol

ONANA 6,5 Quarta gara di fila tra i pali e titolarità (quasi) acquisita. Dopo un sinistro di Kastanos sull’esterno della rete, confeziona due voli plastici ed efficaci su Piatek e Dia, abbassando la saracinesca.

SKRINIAR 6,5 Spesso su Dia, ogni tanto su Piatek, ma senza rischiare nulla in marcatura. Sfiora il 2-0, impegnando Sepe di testa. Sicuro.

DE VRIJ 6,5 Una piccola sbavaturina su Dia, che gli sfugge ad inizio ripresa. Con Piatek sempre sul pezzo, redivivo.

ACERBI 6 L’unica novità in formazione dopo Barcellona. Si posiziona sul centro sinistra, aiutando Dimarco con Candreva e De Vrij con il centravanti di riferimento.

DUMFRIES 7 Fa ammattire Mazzocchi, Daniliuc e chiunque tenti di fermarlo. Gioca altissimo, quasi in appoggio alle punte, garantendo scatti e cross (al bacio uno per Lautaro a fine 1° tempo) a profusione. Treno in corsa. (44’ st Bellanova ng)

BARELLA 7,5 Un altro gol e un altro assist, rispettivamente 3° e 4° nelle ultime 7 di campionato, a conferma di condizione, leadership e potere decisionale ritrovati. Imbuca per l’1-0 di Lautaro, mette Dzeko davanti alla porta, poi il sinistro del 2-0. Tuttofare.

CALHANOGLU 7 Regista illuminato e non solo faro d’emergenza, ed improvvisato, per l’assenza di Brozovic. Detta i tempi di gioco, conclude e rifinisce. Sua la pennellata di 30 metri, ad innescare Barella per il raddoppio. (44’ st Darmian ng)

MKHITARYAN 6,5 Sfodera il randello, segnalandosi per due buone chiusure in recupero. Ma positivo anche di fioretto, tra filtranti e colpi di tacco assortiti. (27’ st Asllani ng)

DIMARCO 6 Solo fattore sui piazzati, con traversoni precisi per Dzeko e Skriniar. Nel duello in fascia con l’ex Candreva tiene botta. Diligente. (18’ st Gosens 6: tanta voglia e corsa)

DZEKO 5,5 Due occasioni: la prima a tu per tu con Sepe, la seconda di testa dall’area piccola, le fallisce. E lascia il campo. (27’ st Correa 5,5: recuperato, fumoso)

LAUTARO 6,5 Come gli accade spesso in carriera: quando si sblocca, continua a segnare. Questa volta contro la Salernitana, dopo il Barcellona, con un destro al fulmicotone. Ha altre due chances, la prima a fil di traversa di testa, la seconda lisciata di tacco: polveri bagnate residue.

INZAGHI 6,5 Seconda vittoria di fila, 4° risultato utile tra campionato e Champions. Di nuovo in controllo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Ottobre 2022, 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA