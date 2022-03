Inter-Salernitana 5-0, le pagelle: Lautaro torna a ruggire, Barella e Darmian non si fermano mai

A San Siro, nell'anticipo della ventottesima giornata di Serie A, l'Inter batte la Salernitana per 5-0 e balza momentaneamente in testa alla classifica. Dopo tre occasioni sprecate, al 22' il vantaggio nerazzurro con Lautaro, che trova il bis al 40' e addirittura la tripletta al 56'. A chiudere i conti al 64' e al 70' Dzeko.

LE PAGELLE DELL'INTER

Handanovic 6: poche le occasioni per gli ospiti, lui si fa trovare sempre pronto.



Skriniar 6: qualche brivido di troppo nella prima parte, quando i nerazzurri rischiano tanto in contropiede. Poi però torna a essere il solito muro, che non disdegna anche qualche sortita offensiva pericolosa.



De Vrij 6: morde le caviglie degli avversari da par suo, anche se come tutta la linea difensiva almeno nella prima frazione ha il suo bel da fare nel coprire il campo sui contropiedi avversari. (Dal 17' st Ranocchia 6: entra quando ormai i giochi sono fatti, ordinato e preciso)



Bastoni 6.5: ci mette un po' a carburare, ma quando lo fa è decisivo. Gioca d'anticipo, poi, dopo il vantaggio, cresce in cattiveria e intensità.



Dumfries 6.5: Una incomprensione con Skriniar dopo pochi minuti per poco non porta Verdi al vantaggio. Ma è l'unico vero brivido provato lì dietro. Poi l'olandese torna finalmente a far vedere qualcosa di buono, sia in termini di corsa che di cattiveria agonistica.



Barella 8: decisamente un altro rispetto alle ultime uscite, offre l'assist per il vantaggio e poi un altro filtrante al bacio per il raddoppio dell'argentino. Tutti si aspettano Calhanoglu ma alla fine è lui quello che tra le due linee fa più danni. Dirompente.



Brozovic 6.5: mancava a questa Inter la sua verve e il saper muovere la palla velocemente. Anche se meno evidente rispetto ai compagni di reparto, si distingue come sempre. (Dal 25' st Gagliardini 6: controlla la situazione, minuti nelle gambe importanti per offrire alal sua Inter valide alternative quando serviranno)



Calhanoglu 6.5: assist di qualità nel primo tempo non sfruttati, ma in generale è un altro rispetto alle ultime opache apparizioni. Serve come il pane la sua inventiva dietro le punte per tornare a vincere. (Dal 17' st Vidal 6: subentra quando la partita ormai è decisa, mostra comunque qualche buono spunto)



Darmian 7.5: sempre col piede schiacciato sull'acceleratore sulla fascia sinistra. Motorino instancabile, che mette in difficoltà con i suoi inserimenti. Forse merita anche una chance da titolare in Nazionale, visto il momento di forma. (Dal 17' st Gosens 6.5: al primo pallone trova l'inserimento giusto e anche l'assist per il poker di Dzeko. Sarà fondamentale avere anche lui in questa ultima parte di campionato)



Lautaro Martinez 8.5: nei primi 20' due occasioni che in altri tempi avrebbe trasformato in oro, compresa una traversa clamorosa. Ma al 22' rompe finalmente il digiuno durato 425 minuti. Un gol liberatorio, di rabbia, che finalmente lo libera di ogni pensiero negativo. Splendido il colpo in anticipo per beffare il difensore sul 2-0. Ferocia incredibile anche sul tris, dove aggredisce il primo palo come non lo si vedeva da tempo.



Dzeko 7.5: come sempre un po' più defilato per aiutare la profondità di Lautaro, alterna buone cose a momenti irritanti in cui sbaglia anche il tocco più semplice. Quando si sveglia però è decisivo, come sul tris di Lautaro, dove offre lui un cross perfetto, oltre poi ai gol che chiudono i conti. (Dal 29' st Correa 6: una buona occasione. L'argentino, se torna ai suoi livelli, può essere un'arma in più per Inzaghi)



All. Inzaghi 6.5: erano due gli obiettivi dell'Inter. Il primo quello di tornare a vincere, il secondo di far sbloccare Lautaro. E sono stati portati a casa entrambi. Finalmente una squadra che ha ritrovato la condizione dei tempi migliori ma soprattutto una convinzione nei propri mezzi che era mancata ultimamente. Bravo il tecnico a insistere sull'argentino, che aveva bisogno dei gol per ritrovarsi. E sarà fondamentale per la rincorsa allo Scudetto della seconda stella.

LE PAGELLE DELLA SALERNITANA

Sepe: 5

Mazzocchi: 4.5 (Dal 26' st Radovanovic 6)

Dragusin: 4.5

Fazio: 4

Ranieri:5.5

L. Coulibaly: 5.5

Ederson: 5.5 (Dal 26' st Obi 6)

Kastanos: 5.5 (Dal 37' st Ruggeri sv)

Verdi: 5.5 (Dal 15' st Zortea 6)

Mousset: 5.5 (Dal 15' st Perotti 6)

Djuric: 5

All. Nicola: 5

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Marzo 2022, 22:38

