Inter, arriva la Roma: per Dzeko e Mkhitaryan aria di derby. Lukaku ancora indisponibile

di Alessio Agnelli

Dzeko e Mkhitaryan, contro la Roma spazio ai grandi ex. Un bottino di 138 reti in due (119 il bosniaco, 29 l'armeno) con la casacca giallorossa, 376 presenze complessive (260 e 116) con la Magica, ma questo sabato punti di riferimento dell'Inter di Inzaghi nel big-match del Meazza con Mourinho e i suoi.

Per Edin Dzeko ed Hernikh Mkhitaryan l'anticipo di campionato con la Roma dopo la sosta per le Nazionali sarà una gara speciale, all'insegna del doppio amarcord e di due maglie da titolari (quasi) annunciate contro Pellegrini e compagni in sostituzione di Calhanoglu e Lukaku, quasi pronti, ma in odore di un posto in panchina nella migliore delle ipotesi. Al centro dell'attacco e alla mezzala sinistra, toccherà, invece, al centravanti bosniaco e al trequartista armeno. Il primo, rientrato dalla parentesi con la Bosnia nella top ten dei bomber europei più prolifici di sempre con le Nazionali (10°, con 64 gol, l'ultimo alla Romania lunedì; 1° Cristiano Ronaldo con 117), alla quarta sfida al recente passato da quando è approdato in nerazzurro e già a 2 centri (una rete nello 0-3 dell'Olimpico dello scorso dicembre, una nei quarti di Coppa Italia di febbraio) in 3 incroci con i giallorossi.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 08:44

