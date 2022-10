Colpo della Roma a San Siro: Inter rimontata e battuta 2-1 grazie a Dybala e Smalling

Nel secondo anticipo del sabato dell'ottava giornata di Serie A, l'Inter ospita la Roma a San Siro. I nerazzurri proveranno a riscattarsi dopo il tonfo per 3-1 alla Dacia Arena il 18 settembre. «La sconfitta di Udine? È colpa nostra, abbiamo preso gol per disattenzioni. Sappiamo che dobbiamo fare di più già a partire da questa sfida. Sarà una gara molto impegnativa» ha chiarito Simone Inzaghi alla vigilia. Il tecnico dovrà fare a meno di Brozovic e Lukaku. Anche la Roma è alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta contro l'Atalanta. I giallorossi, privi di Mourinho causa squalifica, schierano Dybala dal primo minuto. Belotti scalpita in panchina: è il giocatore di Serie A che dal 2016 ha segnato più reti in trasferta contro i nerazzurri al Meazza. Calcio d'inizio alle ore 18:00.

Segui qui l'incontro in diretta

Ore 17:45 Termina il riscaldamento

Ore 17:20 Riscaldamento in corso

Ore 16:55 Comunicate le ufficiali. Nella Roma non c'è Abraham che verrà sostituito da Dybala in posizione di falso nove davanti a Pellegrini e Zaniolo (con cui la Joya potrebbe alternarsi). Inzaghi sceglie Calhanoglu al posto di Mkhitaryan

Ore 16:39 Anche l'Inter è arrivata a San Siro

Ore 16:37 Breve ricognizione di campo per i giallorossi

Ore 16:30 La Roma è arrivata a San Siro

Ore 16:20 Una panoramica di San Siro dagli account social della Roma

Le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; Acerbi, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Dimarco, Asllani, Barella, Calhanoglu; Dzeko, Lautaro. All. S. Inzaghi

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Dybala. All. Mourinho (squalificato)

Dove vedere Inter-Roma in tv e streaming

