Inter, difesa indifendibile: i conti non tornano, Inzaghi ha due mesi di tempo per tenersi la panchina

Inter, recessione continua: dai punti ai gol e ai ko incassati, tutto è in regresso, ma il progetto-Inzaghi non è in discussione. Almeno per ora e sicuramente fino alla sosta di metà novembre per i Mondiali in Qatar. In viale della Liberazione è questa, infatti, la linea di proprietà e dirigenza nerazzurra in merito a Simone Inzaghi e alla rottura prolungata della sua Inter indifesa e già sconfitta 4 volte (3 in A contro Lazio, Milan e Udinese in 7 giornate, una in Champions contro il Bayern in 2 turni) in stagione: rinviare ogni discorso sul futuro del piacentino a bocce ferme, e dopo altre 11 prove d'appello (7 in A, 4 in Champions), dal primo ottobre al 13 novembre, per archiviare crisi e problemi sul tavolo. Ad oggi, infatti, il deficit è pressoché totale dalle parti di Appiano. In campionato 3 punti in meno (12 contro 15) e 3 sconfitte in più (contro zero) rispetto a un anno fa, condite da 11 reti al passivo (9, 3 a match, nei 3 ko con Lazio, Milan e Udinese) e 13 segnate contro le 7 subite e le 17 messe a segno nel 2021-22 dopo 7 giornate.

In peggioramento anche la posizione in classifica: dal 3° posto dell'anno scorso (a 15 punti) dopo Napoli (21) e Milan (19), al 7°di quest'anno a 2 lunghezze dalla zona Champions. Ma, da domani (con la ripresa degli allenamenti di squadra ad Appiano; assenti 15 nazionali), Inzaghi avrà altri 53 giorni di tempo per trovare tutte le soluzioni anti-crisi e tenersi l'Inter.



