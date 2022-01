Inter, preso Caiçedo dal Genoa: «Qui grazie a Inzaghi, non vedo l'ora di cominciare»

È ufficiale: l'Inter ha annunciato di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo. L'attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022.

Le prime parole in nerazzurro. «Sono molto emozionato, voglio fare bene, ringrazio prima di tutto mister Inzaghi che ha fatto di tutto per avermi qui. Sono molto contento e non vedo l'ora di cominciare ad allenarmi e a giocare con l'Inter, sono molto orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese ed essere il primo giocatore ecuadoriano qui all'Inter. Sono molto contento e mi aspetto di fare bene». Così Felipe Caicedo a Inter Tv nel giorno dell'ufficialità del suo passaggio in nerazzurro. «Ho lavorato con Inzaghi quattro anni alla Lazio e - aggiunge - ora lo ritrovo qui all'Inter. È stato molto importante, mi ha convinto subito quindi lo ringrazio e non vedo l'ora di cominciare ad allenarmi con lui».

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Gennaio 2022, 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA