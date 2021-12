Continuano i contagi da Covid in Serie A, con tre casi nell'Inter: sono Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano, che sono risultati positivi in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri. Lo rende noto l'Inter precisando che i tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Dicembre 2021, 12:37

