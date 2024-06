Inter, cercasi numero 1: nerazzurri a caccia di un portiere. Difficile Bento, per Audero si cerca un nuovo prestito

di Alessio Agnelli

Inzaghi-Inter, il rinnovo è… servito: oggi il vertice per definire dettagli e durata, poi firma, annuncio ufficiale e mercato. Quasi una formalità, a giudicare dalle ultime esternazioni di tecnico (“Non c’è nessun tipo di problema, abbiamo un grandissimo rapporto”) e società (“Sono ottimista: il mister ha un grande senso di appartenenza al club” la chiosa del presidente Marotta) sulla questione prolungamento. Ma una formalità che, in Viale della Liberazione, verrà affrontata già nelle prossime ore con un nuovo summit, tra Beppe Marotta e Piero Ausilio da una parte, Simone Inzaghi e il suo agente Tullio Tinti dall’altra, per chiudere la pratica ed iniziare a progettare l’Inter che verrà.

All’allenatore della seconda stella sarà corrisposto un aumento di ingaggio di 1 milione (dai 5,5 mln attuali a 6,5 netti l’anno, bonus esclusi) come premio al merito, cifra già accettata dal piacentino e da Tinti. In giornata andranno, invece, definiti i termini temporali del rinnovo di contratto di Inzaghi, legato al club fino al 2025 e davanti a due scelte: un prolungamento annuale (scadenza 2026) con opzione per la stagione successiva o direttamente fino al 30 giugno del 2027.

Un argomento prioritario sarà la casella secondo portiere, vacante dopo il mancato riscatto di Audero dalla Samp. Allenatore e società sono in cerca di un numero 1 di prospettiva, in grado di alternarsi con Sommer (scadenza 2026) nella stagione entrante e di prenderne il posto dalla prossima. E il profilo che ha messo d’accordo tutti è quello di Bento Matheus Krepski, 24enne brasiliano dell’Athletico Paranaense, nel giro della Seleçao. La concorrenza è agguerrita (Nottingham Forrest, Wolverhampton e Crystal Palace in Premier; Benfica in Portogallo), i costi più alti dei 15 milioni previsti da Marotta e Ausilio, tra i 20 e i 25. Ma Bento rimane la prima scelta. La seconda, invece, Josep Martinez, spagnolo classe ’98 del Genoa, schizzato da 2 milioni (il costo del riscatto dal Lipsia) a 20 di valutazione in 2 anni in Liguria. Col Grifone si potrebbe trattare un prestito con obbligo di riscatto, e con l’inserimento di contropartite tecniche ad abbassare l’esborso cash, soluzione non percorribile con il club del Paranà per Bento. Ma (per ora) la griglia non cambia.

